كشفت صحيفة «نيويورك تايمز» أمس (الخميس )، أن وزيرة الأمن الداخلي الأمريكي كيرستشن نيلسن، كادت أن تستقيل بعد أن انتقدها الرئيس دونالد ترمب خلال اجتماع للحكومة يوم (الأربعاء).ونقلت الصحيفة عن مسؤولين حاليين وسابقين قولهم إن نيلسن كتبت مسودة خطاب الاستقالة لكنها لم تقدمه.وأبلغ المسؤولون الصحيفة أنه خلال الاجتماع ألقى ترمب باللوم على نيلسن، لما وصفه بفشلها في تأمين الحدود الأمريكية.وأكد مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية الواقعة، قائلا: «وبخها».لكن متحدثاً باسم وزارة الأمن الداخلي قال أمس إن الموضوع الذي نشرته «نيويورك تايمز» بخصوص الوزيرة نيلسن غير صحيح.