أشاد رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر اليوم (الجمعة)، بالدعم الإنساني السخي والكبير الذي تقدمه قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية لأهالي جزيرة سقطرى.وقال بن دغر، خلال اجتماعه بالمكتب التنفيذي لمحافظة ارخبيل سقطرى بحضور عدد من أعضاء الحكومة والمسؤولين المحليين، إن حكومته تعمل بجهد لتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين برغم الظروف التي تعيشها البلاد جراء الحرب الهمجية التي تعرضت لها من قبل عصابة مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.وأكد وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن الدولة الاتحادية الذي أتفق عليها اليمنيون في مخرجات الحوار الوطني هي الطريق الضامن والوحيد للخرج بالبلاد إلى بر الأمان.