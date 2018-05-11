نفذت مكاتب العمل التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض وبمشاركة الجهات الشريكة عددًا من الحملات التفتيشية المفاجئة على المنشآت التجارية بمختلف أنشطتها في العاصمة، وكل من محافظات الخرج والأفلاج ووادي الدواسر والزلفي والغاط والمجمعة وعفيف وشقراء والمزاحمية إضافة للدوادمي والسليل وحوطة بني تميم وسدير، للتأكد من التزام أصحاب المنشآت بضوابط الوزارة وقراراتها.وأوضح مساعد مدير عام فرع الوزارة بمنطقة الرياض أحمد المطوع أن الحملات أسفرت عن تحرير «188» مخالفة وإنذار «132» منشأة، وضبط «36» وافداً مخالفاً لنظام العمل.وأكد استمرار الحملات التفتيشية في العاصمة ومحافظات المنطقة كافة وعلى جميع الأنشطة التجارية بالتعاون مع الجهات الشريكة، لضبط سوق العمل وتحسين بيئته وتهيئة المزيد من الفرص الوظيفية أمام السعوديين والسعوديات، مشيراً إلى عدم التهاون في تطبيق العقوبات وإيقاع المخالفات بحق المنشآت المخالفة، موضحاً أن هذه الحملات شملت «2041» منشأة تجارية.وأبان أن المخالفات شملت توظيف عمالة غير سعودية في مهن مقصورة على السعوديين، وتشغيل العاملين من الذكور في الوظائف المقصورة على العاملات من السعوديات، وعدم توفير أقسام منفصلة خاصة بالنساء في حال تشغيل نساء بالمنشأة وفق الضوابط المكانية التي تضعها الوزارة لتشغيل المرأة.ودعا المطوع المواطنين والمواطنات إلى الإبلاغ عن المخالفات عن طريق تطبيق (معاً للرصد) عبر الأجهزة الذكية أو بالاتصال على هاتف خدمة العملاء الموحد (19911) حيث سيتم التعامل الفوري مع جميع البلاغات لتحسين وتطوير بيئة سوق العمل وضبطها.