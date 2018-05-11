عثرت الشرطة الأسترالية على سبع جثث اليوم (الجمعة) بينها أربع لأطفال، في بلدة ريفية بمنطقة مارجريت ريفر.وأوضح مفوض شرطة ولاية أستراليا الغربية كريس دوسون في مؤتمر صحفي أنه عثر على أربعة أطفال وثلاثة بالغين في منزل في بلدة اوسمينجتون أو بالقرب منها، وأضاف أنه جرى العثور على أسلحة نارية في موقع الحادثة، وأن الجثث تحمل آثار طلقات.وقال دوسون: «لا أستطيع سوى أن أصف الوضع بأنه مروع، ولكن ليست لدينا معلومات تثير القلق بشأن السلامة العامة في هذه المرحلة»، مشيرا إلى أن الشرطة ذهبت إلى المنزل على أثر تلقي اتصال هاتفي. وامتنع عن التعليق على هوية المتصل".