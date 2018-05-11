نفت السفارة السعودية في القاهرة الإشاعة التى أطلقتها صحيفة «العربي الجديد» (الممولة من قطر) عن مزاعم حضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية أسامة نقلي، لحفلة نظمتها السفارة الإسرائيلية بالقاهرة الثلاثاء الماضي، معتبرة أن مثل هذه الإشاعات مثيرة للشفقة والاستغراب.



وأكدت السفارة السعودية عدم صحة هذه الإشاعة جملة وتفصيلاً، خصوصاً في ظل موقف المملكة الثابت من القضية الفسطينية.



وفي الوقت نفسه، نشر السفير نقلي على حسابه في «تويتر» اليوم (الجمعة): «كنت أعتقد الإشاعات أذكى من ذلك بكثير، المؤسف أن تلتقط قناة أوروبية الاشاعة دون التثبت».