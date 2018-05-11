قال مسؤولون أفغان اليوم (الجمعة)، إن مسلحين من حركة طالبان هاجموا قاعدتين في إقليم فراه بغرب أفغانستان، وقتلوا أكثر من 30 شرطياً، في الوقت الذي كثفت فيه الحركة هجماتها في الإقليم الذي يضم العديد من طرق تهريب الأفيون إلى إيران.وقال رئيس مجلس محافظة فراه فريد بختاور، إن المسلحين اقتحموا مركزا للشرطة خلال الليل في منطقة بالا بولوك وقتلوا 23 شخصاً على الأقل وأصابوا ثلاثة.وأضاف أن مقاتلي طالبان شنوا هجوماً منفصلاً في مدينة فراه وقتلوا 11 شرطياً واستولوا على كمية كبيرة من الأسلحة والعتاد.وفراه إقليم ناء قليل السكان يقع بين إيران من جهة الغرب وإقليم هلمند معقل طالبان من جهة الجنوب.