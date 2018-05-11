بدأت بمدينة المنستير في تونس اليوم ، أعمال منتدى الشباب العربي الأوروبي، بمشاركة نحو 400 شابًا من 19 دولة عربية وأوروبية .ويتضمن برنامج المنتدى الذي يستمر ثلاثة أيام ، عقد أربع ورش عمل تدور محاورها حول الإعلام الشبابي : تحديات حرية التعبير والفكر المتطرف ، والشباب الأوروبي والشباب العربي : قنوات وآليات العمل ، والمشهد الإعلامي الشبابي : التجارب والقوانين ، والإعلام الشبابي والمواطنة ، إلى جانب جلستي حوار تهتم الأولى برؤية الشباب للمشهد الإعلامي : الواقع والتحديات والمستقبل ، وتركز الأخرى على رسالة الإعلاميين الشبان لأصحاب القرار .ويهدف المنتدى إلى إبراز أهمية دور الإعلام الشبابي في ربط الصلة بين الشعوب من خلال التكنولوجيات الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعي وتعزيز الحوار والتعاون والتعايش وتبادل الخبرات بين الشباب العربي والشباب الأوروبي في مجال الإعلام البديل.