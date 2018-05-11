قتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي اليوم (الجمعة)، خلال موجة الاحتجاجات التي يشهدها قطاع غزة، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع.واعلن المتحدث باسم الوزارة أشرف القدرة في بيان صحفي عن استشهاد جبر سالم أبو مصطفى (40 عام) بطلق ناري في الصدر من قبل الاحتلال الصهيوني شرق خان يونس جنوب القطاع.مشيراً إلى اصابة 167 فلسطينياً بجراح مختلفة واختناق بالغاز، من بينهم 7 بحالة خطرة.من جهة ثانية اعتقلت قوات الاحتلال اليوم، ثلاثة مواطنين فلسطينيين من محافظة قلقيلية.وأفادت مصادر محلية وأمنية في قلقيلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة أسرى فلسطينيين محررون من بلدة عزون شرق محافظة قلقيلية بعد اقتحامها البلدة، ومداهمة منازل ذوي المعتقلين الثلاثة وتخريب وتحطيم محتوياتها.كما اعتقلت قوات الاحتلال اليوم ، أربعة شبان فلسطينيين من داخل مقبرة باب الرحمة الملاصقة لجدار المسجد الأقصى الشرقي .وأفادت مصادر محلية في القدس المحتلة أن قوات الاحتلال اعتقلت: عماد عبيسان، ومهدي يوسف، ومصطفى عوض، وحسام حمودة، عقب قمع قوات الاحتلال لفعالية احتجاجية بمشاركة عشرات المواطنين الفلسطينيين ضد استهداف المقبرة التاريخية ونبش قبورها واقتطاع جزء منها لصالح مشاريع ومخططات تهويدية .وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال اعتدت على الصحفيين والمُصورين، وأطلقت وابلاً من قنابل الصوت والغازية المدمع على المواطنين الفلسطينيين .