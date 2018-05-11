طالب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتور صائب عريقات، مجلس الأمن الدولي بإدانة كل من المحاولة الجبانة للمستوطنين إحراق منزل المواطن ياسر دوابشة في قرية دوما جنوب محافظة نابلس فجر اليوم وإدانة جرائم الاحتلال ضد مسيرات العودة، وبالإسراع في توفير الحماية الدولية العاجلة لشعبنا.وحمّل عريقات، في بيان له، حكومة الاحتلال والمجتمع الدولي وعلى رأسه الإدارة الأمريكية، مسؤولية تفجر الأوضاع، وعدم محاسبة سلطة الاحتلال على جرائمها الممنهجة والمتواصلة ضد أبناء شعبنا .وقال عريقات: "سنقوم برفع هذه الجريمة البشعة وجرائم الاحتلال كافة وخاصة الجرائم التي ترتكبها ضد أبناء شعبنا في قطاع غزة المحاصرين الذين تعدمهم ميدانيًا، إلى المحكمة الجنائية الدولية، ومحاسبة المستوطنين ومن يحميهم من جيش الاحتلال، ومساءلة مسؤولي سلطة الاحتلال ومجرميها على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يقترفونها بحق الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته، في مخالفة صارخة للقانون والشرائع الدولية ".