قبض أفراد البحث الجنائي بمحافظة ⁧‫بيشة‬⁩ على شخص دخل فندقاً تقيم به إحدى الأكاديميات بجامعة بيشة، وأعطى موظف الاستقبال ظرفاً بداخله رسالة تهديد ومادة بيضاء لإيصالها للأكاديمية، وذلك بعد تكرار رسوب شقيقته.وكشفت مصادر "عكاظ"، أن المادة البيضاء عبارة عن مسحوق سكر ونشاء، مؤكدة أن الشخص أحيل للجهة المختصة لاستكمال التحقيقات.من جانبه، أوضح الناطق الرسمي لجامعة بيشة الدكتور محمد آل عجيم، أن الجامعة تابعت مع الجهات المختصة ما تعرضت له إحدى الأكاديميات من تهديد من شخص مجهول.وأضاف: "ببلاغ الجهات المختصة والتأكد من الكاميرات الموجودة في الفندق، تم التعرف على الشخص وإلقاء القبض عليه، وهو الآن لدى الجهات الأمنية المختصة، والجامعة تتابع مجريات التحقيق للوقوف على الدوافع لمعالجة ما يختص بالجامعة في هذا".وأشار إلى أن الأكاديمية هي التي قامت باستدعاء الجهات الأمنية وإبلاغها.