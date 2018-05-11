تحفظت بلدية ذهبان على حمولة من الأجبان والباذنجان الفاسد الغير صالح للاستعمال الآدمي، اليوم (الجمعة)، وذلك عقب ضبط المركبة التي تحملها وقائدها من قِبل قوة أمن الطرق الخاصة في مركز الضبط الأمني بذهبان، التابع لقيادة دوريات أمن طريق ينبع، بقيادة القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة مكة المكرمة.وفي التفاصيل، فأثناء قيام الأفراد بعملهم تم ملاحظة سيارة عائلية تسير باتجاه محافظة جدة يقودها وافد عربي، وبعد التدقيق في أوراقه لاحظ رجال القوة وجود كميات من الكراتين داخل السيارة، وبتفتيشها وجد بداخلها ٢٦٥ كيلو من الجبن الفاسد، و٣٣ كيلو باذنجان غير صالح للاستعمال الآدمي.وجرى على الفور تسليم المركبة وقائدها لبلدية ذهبان.