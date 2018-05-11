أودعت إدارة تعليم بيشة مبلغ مليون، وواحد وأربعين ألف ريال، لدعم تجهيزات المدارس المستحقة للدعم، حيث أودعت في حسابات قادة 95 مدرسة وروضة في قطاعي البنين والبنات.من جهة أخرى, أقام مكتب التعليم بوسط بيشة اليوم, حفله السنوي لتكريم المتميزين والمتقاعدين وشركاء العمل, بحضور مدير تعليم بيشة نايف الهاجري ومساعده محمد آل جرية, ومدير المكتب عبدالعزيز آل سلمه، وذلك في مسرح مركز الأمير منصور بن مقرن الثقافي.وكرم المكتب الجهات الحكومية والتعليمية والأمنية المتعاونة مع المكتب والمدارس المتميزة في مختلف الأنشطة وقادة تلك المدارس، حيث قدم في الحفل هدايا وشهادات تقدير للمعلمين والطلاب الفائزين بمسابقات التوعية الإسلامية, كما تم تكريم عدد من أقسام إدارة التعليم لتعاونها في تنفيذ أنشطة المكتب.