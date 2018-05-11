نظمت الهيئة العامة للطيران المدني ممثلة في قطاع أمن الطيران ورشة عمل بعنوان «ضوابط الأمن في تصميم المطارات - أمن المناطق المفتوحة» يومي الثلاثاء والأربعاء 8-9 مايو 2018م، بالتعاون مع منظمة الطيران المدني الأوربي (ECAC) ومجلس المطارات العالمي.يأتي ذلك في إطار جهود الهيئة العامة للطيران المدني لتعزيز أمن الطيران، وعرض أفضل الممارسات الأمنية في تصميم البنية التحتية للمطارات لمواجهة أفعال التدخل غير المشروع والتهديدات الأمنية، وذلك بمشاركة ممثلين من عدة منظمات للطيران المدني في الشرق الأوسط وأوروبا.