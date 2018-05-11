قام الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية ظهر اليوم بزيارة لقيادة القوات المشتركة حيث كان في استقباله الفريق الركن فهد بن تركي بن عبد العزيز قائد القوات المشتركة.واستمع الرئيس عبد ربه خلال الزيارة لإيجاز عن سير العمليات العسكرية بالداخل اليمني.كما تم خلال الزيارة تبادل الأحاديث في جملة من الموضوعات التي تتعلق بالعمليات الميدانية للجيش الوطني المدعوم من التحالف.وقد أشاد الرئيس اليمني بالدور الذي تقوم به قوات التحالف لإعادة الشرعية، مؤكداً أن ميليشيا الحوثي لن تستمر في إذلال الشعب اليمني والنصر والتمكين قادم بمشيئة الله في كل شبر من أرض اليمن.وأشاد ففي الوقت ذاته بالأدوار البطولية للجيش الوطني والشعب اليمني الذي يرفض الخضوع لميليشيا الظلام والانقلاب والموت.