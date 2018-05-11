أعرب المشرف العام التنفيذي على مؤسسة الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث الدكتور ماجد الفياض، أن مدينة جدة وقد أخذت زينتها معلنة الفرح والبشرى استقبالاً لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ملك الحزم والعزم، الذي سيرعى المباراة الختامية على كأسه المبارك في ليلة رياضية الملامح لكنها في جوهرها وطنية السمات والقسمات، فقد أخذ تخصصي جدة زمام المبادرة ليكون في طليعة الحاملين للواء التلويح بالبشارة، عبر أبراجها الطبية التي ارتفعت شواهدها في سماء جدة شموخاً، وارتكزت في الأرض وعداً في مسار القائد العظيم إلى الجوهرة المشعة، في منطقة أولتها حكومتنا القادرة كل عناية واهتمام، لتكون مركز الحركة الرئيس لمشاريع وطنية كبرى قادمة.فكان المطار الدولي الجديد وملعب الجوهرة المشعة والتوسعة الجديدة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، كمدينة طبية تخصصية وطنت التقنية بما يتوافق ورؤية 2030، وما سيقوم به صندوق الاستثمارات العامة من استثمارات فندقية ومالية وسوق دولية حرة واسثمارات طبية دولية كبرى.