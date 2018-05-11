واس (بيشة)أعلنت جامعة بيشة عن فتح باب القبول للالتحاق ببرامج الماجستير عبر البوابة الإلكترونية من خلال الرابط: (https://registration.ub.edu.sa/bisha/init) من الفترة من 27 /8 /1439هـ إلى 5 /9 /1439هـ، مشيرة إلى أنها ستعلن أسماء المرشحين لدخول اختبار القبول وإجراء المقابلات الشخصية ومواعيدها وأماكنها على موقع الجامعة بعد الانتهاء من مرحلة فرز ملفات المتقدمين وفق الشروط المعلنة.
وأوضح عميد الدراسات العليا بالجامعة الدكتور مفلح بن دخيل الاكلبي, أن القبول متاح في البرامج الآتية: برامج الماجستير المتاحة هي: برنامج ماجستير القيادة التربوية بنظام المقررات والرسالة بكلية التربية ، وبرنامج ماجستير أصول التربية بنظام المقررات والرسالة بكلية التربية، وبرنامج ماجستير التاريخ (مسار تاريخ إسلامي) بنظام المقررات والرسالة بكلية الآداب, مفيدا أنه ينبغي أن يطابق المتقدم لشروط القبول المعلنة في موقع الجامعة .
كما أعلنت الجامعة عن القبول في برنامج الماجستير المدفوع برسوم مالية للعام الجامعي 1439-1440هـ, وأشارت عمادة الدراسات العليا بجامعة بيشة إلى فتح باب القبول للالتحاق ببرامج الماجستير برسوم مالية عبر البوابة الإلكترونية من خلال الرابط: (https://registration.ub.edu.sa/bisha/init) بحيث سيكون فتح البرنامج خلال الفترة من 27 /8 /1439هـ إلى 5 /9 /1439هـ، وستعلن أسماء المرشحين لدخول اختبار القبول وإجراء المقابلات الشخصية ومواعيدها وأماكنها على موقع الجامعة بعد الانتهاء من مرحلة فرز ملفات المتقدمين وفق الشروط المعلنة.
وأبان الاكلبي, أن القبول متاح في البرامج الآتية : برامج الماجستير المتاحة برسوم وهي برنامج ماجستير إدارة أعمال بنظام المقررات بكلية الأعمال، برنامج ماجستير إدارة المشروعات بنظام المقررات بكلية الأعمال، برنامج ماجستير التربية في المناهج وطرق التدريس العامة نظام مقررات بكلية التربية، وبرنامج ماجستير التربية في تقنيات التعليم نظام مقررات بكلية التربية.