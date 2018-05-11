زار أمين منطقة الجوف المهندس درويش بن علي الغامدي، مسجد الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقلعة مارد، حيث كان في استقباله مدير مكتب هيئة السياحة والتراث الوطني بمحافظة دومة الجندل أحمد القعيد، الذي قام بالتعريف عن الآثار ومسجد عمر بن الخطاب وقلعة مارد.وأعرب المهندس الغامدي عن سروره بما شاهده من آثار وشواهد من التاريخ القديم، مبدياً إعجابه بما شاهده من إمكانات تساعد على نجاح السياحة في المنطقة.وأكد أن بلدية محافطة دومة الجندل وأمانة منطقة الجوف سيعملان معاً إلى جانب هيئة السياحة وفق الخطط والبرامج لخدمة المنطقة وزوارها.