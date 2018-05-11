قام وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى ضمن زيارته إلى جمهورية إيرلندا، بزيارة خاصة لملحقية المملكة الثقافية هناك، وكان في استقباله الملحق الثقافي الدكتور سعود العنزي وأعضاء الملحقية.واستمع العيسى إلى عرض عن إنجازات الملحقية خلال العامين الماضيين، والتقى الطلاب المبتعثين والمبتعثات، ناقلاً لهم تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده .ونوه خلال اللقاء بحرص حكومتنا الرشيدة واهتمامها بالتعليم، ودور ملحقيات المملكة الثقافية التي تعمل على تهيئة البيئة المناسبة للمبتعثين والمبتعثات من خلال توجيههم التوجيه الصحيح وحل مشاكلهم وتسهيل الصعوبات التي يواجهونها.وأشاد معاليه بكفاءة المبتعثين والمبتعثات في إيرلندا وشكرهم على اهتمامهم وحرصهم على تمثيل بلدهم أفضل تمثيل.يذكر أن عدد المبتعثين والمبتعثات في إيرلندا وصل إلى ما يقارب 1500 طالب وطالبة، معظمهم في التخصصات الصحية، فيما بلغ عدد المرافقين الدارسين 1300 طالب وطالبة.حضر اللقاء المستشار والمشرف العام على الإدارة العامة للتعاون الدولي الدكتور سالم بن محمد المالك، والملحق الثقافي في إيرلندا الدكتور سعود العنزي، والسكرتير الخاص رائد الشدي.