أدت جموع المصلين في جامع الأميرة العنود بمحايل عسير، اليوم (الجمعة)، الصلاة على شهيد الواجب العريف إبراهيم بن مرعي علي عسيري، الذي استشهد أثناء أدائه لواجبه تجاه دينه ووطنه بمنطقة جازان.وتقدم المصلين وكيل المحافظة المكلف يحي بن محمد العاصمي، وعدد من مديري الإدارات الحكومية والأمنية، ومنسوبي القوات المسلحة.ونقل وكيل المحافظة المكلف تعازي القيادة لأسرة الشهيد، سائلاً الله تعالى أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته.وأشاد بما تقوم به مختلف القطاعات العسكرية من واجب ديني ووطني وبطولي كبير في الدفاع عن أرض الحرمين الشريفين، يعد مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء الوطن.وعبَّر ذوو الشهيد عسيري عن شكرهم وتقديرهم للقيادة على الاهتمام الدائم بأبنائها في كل مكان، مشيرين إلى أن ابنهم استشهد في ميدان العز والكرامة والشرف للدفاع عن الوطن.