دشنت مجموعة «دراجتي السعودية» بالتعاون مع الاتحاد السعودي للدراجات ومركز الملك سلمان للشباب أمس الأول، برنامجها في فعالية GBI طواف أوروبا 2018، التي تنظمها المنظمة العالمية التطوعية لركوب الدراجات GBI لتحفيز الرياضيين للعمل التطوعي والخيري، وذلك في مقر اللجنة الأولمبية العربية السعودية بمدينة الرياض.ومن المنتظر أن يقطع 30 عضوا من «دراجتي السعودية» في مطلع شهر يوليو القادم، بمشاركة أكثر من 400 دراج من مختلف أنحاء العالم مسافة 700 كيلومتر من السويد، مروراً بالدنمارك ختاماً بألمانيا على مدى 7 أيام بالدراجات الهوائية.وأوضح مؤسس «مجموعة دراجتي» السعودية عبدالله الوثلان, أن كل فريق مشارك يحمل رسالة توعوية أثناء الطواف، حيث اختارت مجموعة «دراجتي السعودية» رسالة سامية لدعم أطفال السرطان لهذا العام بهدف توعية المجتمع بخطورة مرض السرطان وأهمية الوقاية منه، وهو أهم مؤشرات نجاح التنمية الاجتماعية في أي دولة من دول العالم.