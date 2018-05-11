التقى الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة في مقر الإمارة بجدة، مدير عام فرع وزارة النقل بالمنطقة المعين حديثاً المهندس خالد العتيبي.وهنأ الأمير خالد الفيصل, المهندس العتيبي، بمناسبة تعيينه، متمنياً له التوفيق في مهام عمله، فيما قدم لسموه نبذة عن مشروعات الفرع بالمنطقة إذ يجري تنفيد 68 مشروعاً ينتهي 21 منها خلال العام الميلادي الحالي.وأستعرض الأمير خالد الفيصل مشروعات الطرق المدرجة في ميزانية العام الحالي، البالغ عددها 16 مشروعاً نوعياً ستطرح للترسية قريباً، وتشمل ازدواج العديد من الطرق، وبحسب المهندس العتيبي فإنه سيتم افتتاح تقاطع طريق الأمير فواز مع طريق جدة - مكة السريع قبل شهر رمضان القادم.وفي ختام اللقاء، قدم مدير عام النقل بالمنطقة، شكره للأمير خالد الفيصل، مؤكداً أن توجيهاته ستكون حافزاً له لبذل الجهود وتسخير جميع الإمكانات لخدمة المنطقة.