تأهل فريق سفارة المملكة العربية السعودية لدى تونس، إلى نهائي بطولة الأخوة العربية الدبلوماسية في نسختها الثانية، التي تجري منافساتها حاليًا بالعاصمة التونسية.ووصل الفريق السعودي إلى المرحلة النهائية من البطولة بعد فوزه في مباراة دور نصف النهائي على فريق وزارة الخارجية التونسية بنتيجة ستة أهداف مقابل هدف واحد.وبهذا الفوز يلتقي فريق سفارة المملكة نظيره المغربي الذي وصل بدوره إلى المباراة النهائية عقب فوزه في نصف النهائي على فريق سفارة جهورية مصر العربية، بنتيجة أربعة أهداف لهدفين.ويتقابل الفريقان المتأهلان في مباراة الدور النهائي غدًا السبت، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس محمد بن محمود العلي، ورؤساء ومديرو البعثات والهيئات العربية المعتمدة في تونس وعدد من الإعلاميين والرياضيين العرب.