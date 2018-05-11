ارتفع المؤشر نيكي الياباني إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر اليوم الجمعة بدعم من بيانات تضخم ضعيفة في الولايات المتحدة حدت من المخاوف من أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة بوتيرة سريعة، فضلا عن نتائج أرباح جيدة لعدد من الشركات.وأغلق المؤشر نيكي مرتفعا 1.16 بالمئة إلى 22758.48 نقطة بعد أن بلغ أعلى مستوى منذ الخامس من فبراير شباط عند 22769.16 نقطة. وزاد المؤشر 1.3 بالمئة منذ بداية الأسبوع.وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.98 بالمئة إلى 1794.96 نقطة.وارتفعت الأسهم المرتبطة بشركات الرقائق بعد أن صعدت أسهم الشركات النظيرة في الولايات المتحدة بقيادة أبل. وزاد سهم طوكيو إلكترون 2.5 بالمئة بينما زاد سهم أدفانتست كورب 0.9 بالمئة وموراتا 4.6 بالمئة.وربح سهم سوزوكي موتور تسعة بالمئة بعد أن قفزت أرباح الشركة التشغيلية 40.3 بالمئة إلى 374.2 مليار ين (3.42 مليار دولار) في السنة المنتهية في مارس آذار، وهو ما يفوق توقعات المحللين.وارتفع سهم باناسونيك 4.9 بالمئة بعد زيادة صافي ربح الشركة 58 بالمئة في السنة المنتهية في مارس آذار إلى 236.04 مليار ين.