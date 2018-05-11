عثرت الشرطة الأسترالية اليوم (الجمعة) على جثث أربعة أطفال وثلاثة بالغين مصابين بأعيرة نارية في مبنى ريفي جنوب غربي أستراليا، وفقاً لما ذكره مفوض شرطة أستراليا الغربية كريس دوسون.وقال دوسون للصحفيين في بيرث: "خسارة أي حياة مأساة، لكن أربعة أطفال وثلاثة بالغين هذه مأساة كبيرة".وأضاف: "الشرطة تستجيب حالياً لما يمكنني وصفه بأنه حادث مروع".وكان هناك سلاحان ناريان في مسرح الحادث الواقع على بعد كيلومتراً جنوب بيرث.وتم استدعاء ضباط الشرطة إلى مبنى في اوسمينتون بمنطقة "مارجريت ريفر" في ساعة مبكرة من صباح الجمعة.