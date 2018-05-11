عبَّر رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ، عن سعادته بإطلاق «اتحاد جنوب غرب آسيا لكرة القدم»، والذي سيتخذ من جدة مقراً له.وأكد عبر «تويتر»، اليوم (الجمعة)، «أن هذا الاتحاد ولد ليبقى».وأضاف: «أبارك لقارتنا الآسيوية انطلاق اتحاد جنوب غرب آسيا».وقررت الاتحادات الأهلية لكرة القدم، في كل من السعودية، والإمارات، والبحرين، والكويت، وعمان، والعراق، واليمن، وبنجلاديش، والهند، والمالديف، وباكستان، وسريلانكا، تأسيس اتحاد إقليمي تحت مسمى «اتحاد جنوب غرب آسيا» بعد اجتماع في جدة أمس الخميس.وتقرر أن يتولي رئيس الاتحاد السعودي عادل بن محمد عزت رئاسة الاتحاد الوليد، في حين سيتولى رئيس اتحاد جنوب آسيا الحالي منصب نائب الرئيس، وذلك لفترة مؤقتة حتى موعد انعقاد الجمعية العمومية.