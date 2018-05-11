وجَّه رئيس لجنة التنمية السياحية بمحافظ الوجه المهندس علي بن عبدالرحمن التميمي، بإقامة فعاليات "أهلاً رمضان بالوجه زمان" بنسختها الثانية في موقع قلعة الوجه، بالمشاركة مع مكتب الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني وبلدية الوجه.وأوضح لـ "عكاظ " أمين لجنة التنمية السياحية بالوجه إبراهيم بن خليل الشريف، أن الفعاليات تشمل إقامة متحف يحكي تاريخ المحافظة بعرض تراث الوجه داخل قاعات القلعة، مع إقامة الأمسيات واللقاءات داخل المركز الذي يستضيف كبار السن وشرائح المجتمع من المثقفين والصحفيين، وأصحاب المهن مثل الصيادين والحرفيين.كما تشمل الفعاليات إقامة المسابقات الشعبية مثل البلوت والسيجة والضومنة والكيرم والفرفيرة، مع عروض للأطفال ومسرح الطفل، إضافة إلى بيع المأكولات والمشروبات الرمضانية التي اشتهرت بها الوجه مثل البليلة والسمبوسة والكبدة والشربيت (عصير التوت)، مع تواجد القطار والباص السياحي بخط سير من القلعة موقع الفعاليات إلى فندق الركائز، حيث وجود معروضات الأسر المنتجة التي سيكون لها قسم أخر بجانب القلعة.وكان حامل لواء الحفاظ على الآثار رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، في زيارة سابقة للمحافظة، قد أوصى بالاستفادة من موقع القلعة لإحياء تاريخ الوجه؛ دعماً للسياحة والتراث كموردين مهمين للاقتصاد في رؤية المملكة ٢٠٣٠.