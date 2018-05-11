أوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف المقدم، معيش بن نمر الرويلي، أنه ورد تنبيه متقدم من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن أتربة مثارة تتسبب في شبه انعدام الرؤية من الساعة (٢٣:٤٠) من يوم الخميس الموافق ٢٤-٨-١٤٣٩ هـ، وحتى الساعة (١٨:٠٠) من يوم السبت الموافق ٢٦-٨-١٤٣٩هـ، على سكاكا، تشمل طبرجل والقريات والطرق السريعة، وتتمثل هذه التنبيهات بنشاط في الرياح السطحية مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار وتؤدي إلى شبه إنعدام الرؤية الأفقية.وعليه، فالدفاع المدني يدعوا المواطنين والمقيمين لأخذ الحيطة والحذر في مثل هذه التقلبات الجوية، خاصة مرتادي الرحلات البرية والطرق السريعة، وتجنب الوقوف بالقرب من اللوحات الإعلانية وأعمدة الإنارة والمظلات الحديدية، ومراعاة كبار السن ومصابي الأمراض التنفسية.كما يأمل من الجميع متابعة نشرات الطقس والتقارير الصادرة عنها، ولمعرفة تفاصيل أكثر لتلك التعليمات متابعة الموقع الرسمي للمديرية العامة للدفاع المدني وحساباته على وسائل التواصل الاجتماعي.