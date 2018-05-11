توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم (الجمعة)، نشاطاً للرياح السطحية الجنوبية قد تصل سرعتها إلى أكثر من 60كم/ساعة مثيرة للأتربة والغبار، تؤدي إلى شبة انعدام في الرؤية الأفقية على مناطق تبوك، والحدود الشمالية، والجوف، وحائل، والقصيم، والمدينة المنورة، ومكة المكرمة، وجازان، يصاحب ذلك ارتفاع في درجات الحرارة، فيما تهطل أمطار متفرقة على الحدود الشمالية وجازان.وأورد التقرير، أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة20-48 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة 20-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.