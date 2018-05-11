أودع برنامج «حساب المواطن» 2.4 مليار ريال في حسابات مستحقي الدعم، أمس (الخميس)، تمثل 2.3 مليار ريال منها الدفعة السادسة من قيمة الدعم لمايو الجاري، و59.6 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة لعدد من المستحقين.وذكر مدير البرنامج المهندس علي راجحي، أن أرقام دفعة مايو أظهرت حصول 47% من الأسر والأفراد المستقلين على الاستحقاق الكامل بمعدل 932 ريالًا كمتوسط دعم للأسرة الواحدة في سادس الدفعات، التي شملت قرابة 3.65 مليون أسرة وفرد مستقل، و8.71 مليون تابع لأرباب الأسر، بإجمالي 12.3 مليون مستفيد. وبين أن 839 ألف أسرة حصلت على دعم تجاوز 900 ريال، فيما حصل 25% من المستحقين على دعم جزئي. لافتا إلى أن إجمالي قيم الدعم المودعة في حسابات المستفيدين في الدفعات الست تخطى حاجز الـ13.46 مليار ريال. منوها بأن الدفعة السابعة سيتم إيداعها في العاشر من يونيو القادم. وسيستفيد منها المستحقون المكتملة طلباتهم قبل العاشر من الشهر الجاري.والتزاما من إدارة البرنامج بتحقيق أقصى درجات العدالة في تقديم الدعم، أتاحت التظلم على مبالغ الدعم بعد مرور 5 أيام من الإيداع، عبر حسابات المستفيدين في البوابة الإلكترونية www.ca.gov.sa، كما حرصت على إجراء مراجعة دورية لبيانات المستفيدين وتنبيههم في حال لم تتطابق البيانات المسجلة رسمياً، بهدف تجنب توجيه الدعم لغير مستحقيه. فيما يأتي البرنامج بهدف تخفيف الآثار المحتملة من الإصلاحات الاقتصادية على الأسر السعودية المستحقة، إذ تشمل قيمة الدعم الزيادة في تغيير أسعار الوقود والكهرباء بعد تصحيحها، إضافة إلى تأثير تطبيق القيمة المضافة على الأغذية والمشروبات.يذكر أن يوم صرف دفعات الدعم في «حساب المواطن» قد جرى تحديده في العاشر من كل شهر ميلادي ما لم يتوافق مع يومي إجازة نهاية الأسبوع، إذ سيكون الإيداع في تلك الحالتين إما الخميس في حال صادف الاستحقاق يوم جمعة، أو الأحد في حال صادف الاستحقاق يوم سبت.