على عكس ما يعتقده البعض، لا تضعف ألعاب البلايستيشن وألعاب الفيديو نظر الأطفال. حسبما كشفته لـ«عكاظ» استشارية العيون بمستشفى جامعة الملك عبدالعزيز خديجة العطاس. مؤكدة عدم وجود أدلة طبية على تأثير هذه الألعاب على قوة النظر. واستدركت: ربما لها علاقة بإجهاد النظر والعينين، إذ تتطلب التركيز لفترة طويلة ما يؤدي إلى إجهاد وإرهاق العينين وبالتالي يسبب زغللة في النظر، وبعض أعراض الصداع وآلام الكتف والرقبة. كما تتسبب في بعض المشاكل النفسية. وأضافت: يؤدي التركيز لفترات طويلة على أي شيء كالكتب أو الشاشات أو الجوال لإجهاد العين وضعف التركيز. لذا ننصح باتباع قاعدة 20/20/20، أي أن كل 20 دقيقة تركيز تحتاج للنظر لشيء على بعد 20 قدما لمدة 20 ثانية. كما تؤكد ضرورة الابتعاد مسافة كافة عن التلفزيون لا تقل عن 6-10 أقدام، وأن تكون ألعاب الجوال على مستوى العين. مع تقليل الإضاءات المجاورة المنبعثة من المصابيح أو الشبابيك. إضافة لعدم الجلوس لفترات طويلة تجنبا للسمنة وآلام المفاصل والرقبة.