كشف مركز مراقبة وأرصاد هاواي الأمريكية أن كوكب الأرض يعيش أسوأ حالات تلوث الهواء. وتوقع العلماء نتائج كارثية ومميتة للبشرية، إذا استمر الوضع البيئي على حاله. إذ بلغ ثاني أكسيد الكربون في الجو مستويات غير مسبوقة، متجاوزا مستوى 410 أجزاء بالمليون خلال شهر أبريل الماضي، وهو أعلى نسبة تسجل على الكوكب منذ أكثر من 800 ألف سنة. وبحسب تقرير لموقع «ذا كونفيرزيشن»، استطاع العلماء معرفة مستويات الحرارة والتلوث والتغير المناخي عبر الحفر في عمق وصل إلى 3 كيلومترات داخل صفائح جليدية بمناطق متجمدة من العالم. وكتبت عالمة المناخ كاثرينا هايهو على «تويتر»: «ظلت نسبة الكربون في الجو تتراوح بين 170-280 جزءاً من المليون، لكن هذه النسبة تغيرت بشكل سريع منذ دخل البشر عصر استخدام الوقود التقليدي بالمجال الصناعي».