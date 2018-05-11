قضت محكمة محلية بمنطقة شبيلي «جنوبي الصومال»، برجم امرأة صومالية حتى الموت، أمس الأول (الأربعاء)، بعدما تلقت السلطات الأمنية بلاغا يؤكد أنها زوجة لـ11 رجلا في الوقت ذاته. وبالتحقيق معها، ثبت أنها لم تطلق من أي من الأزواج. بينما بررت زواجها المتعدد قائلة: «اضطررت لفعل ذلك بناء على نصيحة أمي، لمساعدتها في توفير الغذاء لإخواني العشرة».فيما قدم 5 من الأزواج تفاصيل تؤكد علاقتهم بالزوجة. وذكروا أنها كانت تغيب فترات طويلة عن بيت الزوجية، بحجة زيارة أمها وأخواتها. وفقا لبيان نشره موقع «صوماليميميو دوت.كوم» التابع لمدينة سابالي بالمنطقة السفلى بالصومال.ونفذ الحكم في المرأة التي ظلت تصرخ قبل أن تلفظ أنفاسها، أثناء الرجم، قائلة: أمي السبب..!.