ما كان يعتبره الكثير من المصريين دعاية غير حقيقية لظهور الراقصة سما المصري في جلباب الداعية، بددته الحقيقة بعد الإعلان رسمياً عن برنامجها الذي ستعرضه على إحدى القنوات، ونشرت صوراً من وحي البرنامج وهي مرتدية الحجاب أثارت موجة من الهجوم على المحطة وعليها باعتبارها مستغلة للدين بشكل مرفوض لتحقيق شهرة زائفة. وانتقد الإعلامي تامر عبدالمنعم الكاتب ​علاء الأسواني خلال تقديمه حلقة الأحد من برنامج «العاصمة» على ما كتبه على إحدى صفحاته الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول موضوع تقديم الفنانة ​سما المصري​ برنامجاً دينياً، وتساءل عن مؤهلات سما المصري حتى تقدم برنامجاً دينياً، وانهال عليها المتابعون بالانتقادات، وطالها تهديد بمقاطعة المحطة.