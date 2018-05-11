في إحدى الدورات التاريخية للسينما العربية، وبمشاركة مميزة من السعودية للمرة الأولى، انطلق مهرجان كان السينمائي في دورته الـ71 (الثلاثاء) الماضي، فيما ينتظر عرض مجموعة من الأفلام السعودية القصيرة بدعم من المجلس السعودي للأفلام.وسيعرض الجناح الفيلم القصير «وسطي» للمخرج والمنتج علي الكلثمي، وينتمي للكوميديا السوداء، وهو من بطولة مؤيد النفيعي، ومحمد الحمدان، كما يعرض للمخرجة مرام طيبة فيلمها «لا تروح بعيد» المقتبس من شخصية حقيقية تعاني من إعاقة ذهنية، بطولة غيداء القصير وحكيم، وسيشارك المخرج مشعل الجاسر بفيلمه «سومياتي بتدخل النار؟»، ومجتبي سعيد بفيلم «الظلام هو لون أيضا»، إلى جانب 5 أفلام أخرى.كما ستشارك 6 أفلام عربية في المهرجان، بينها فيلمان ينافسان ضمن المسابقة الرسمية. أحدهما «كفر ناحوم» وهو من أبرز الأفلام العربية المشاركة من تأليف وإخراج اللبنانية نادين لبكي، وثانيها فيلم «يوم الدين»، من تأليف وإخراج المصري أبو بكر شوقي. وتقدم السينما العربية فيلمي «صوفيا»، للمخرجة مريم بن مبارك، و«قماشتي المفضلة» للمخرجة السورية غايا جيجي، ويشارك في أسبوع النقاد فيلم «يوم زواج» للمخرج الجزائري إلياس بلكدار، وفي قسم «نصف شهر مخرجين» فيلم «ولدي» للمخرج محمد بن عطية، وقد افتتح المهرجان بعرض فيلم «الكل يعلم» بطولة بينيلوبي كروز وخافيير بارديم، وريكاردو دارين.