تنطلق 8 فعاليات سياحية في تبوك هذا الصيف، تبدأ بمهرجان «صيفك على كيفك» في 3 شوال على شواطئ حقل، يتزامن مع «أملج للتراث البحري»، يليهما «مهرجان تيماء السياحي» في 15 الشهر ذاته، فيما يقام بتيماء التاريخية يوم 26 «مهرجان تيماء الزراعي»، كما يقام بتبوك مهرجان «صيف تبوك للتسوق والترفيه» في الأول من ذي القعدة. وتشهد الوجه في 5 ذي القعدة مهرجان «الوجه وجهتنا»، وفي 9 من الشهر ذاته ينطلق مهرجان «الورود والفاكهة»، ويدشنه أمير تبوك الأمير فهد بن سلطان رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة، متزامنا مع بطولة تبوك الدولية لكرة القدم.