أطلقت شركة Google مبادرة «مهارات»، لبناء المهارات الرقمية لدى الأفراد باللغة العربية، ووفرت منصة g.co/‏‏Maharat 100 درسا مجانيا لأساسيات التسويق الرقمي، بينها التسويق على محرّك البحث ووسائل التواصل الاجتماعي والتسويق عبر الفيديو، إلى جانب التجارة الإلكترونية، مستهدفة العملاء حسب موقعهم الجغرافي والتحليلات الخاصة بالإعلانات. فيما يقدم Google.org، القسم المعنى بالأعمال الخيرية، مليون دولار لتدريب 100 ألف طالب في 14 بلدًا.وفي هذا السياق، أكدت المديرة التنفيذية لمسك الابتكار ديمة اليحيى أن مسك الخيرية تحرص على تطوير مهارات شباب المملكة، لإخراج جيل يواكب حاجات سوق العمل.