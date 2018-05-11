انطلقت فعاليات ملتقى جماهير الأندية السعودية الثاني بمحافظة جدة، الذي تنظمه هيئة الرياضة ممثلة بوكالة شؤون الشباب لمدة 3 أيام، بمشاركة 160 مشجعا يمثلون جماهير الأندية المشاركة في دوري المحترفين، بواقع 10 مشجعين من كل نادٍ.وتسعى هيئة الرياضة من خلال الملتقى، إلى تعزيز أواصر الأخوة والألفة بين الجماهير الرياضية في المملكة ونبذ التعصب بكل صوره، إذ يمثل الملتقى حلقة الوصل الحقيقية بين الهيئة ممثلة في وكالة شؤون الشباب وجماهير الأندية السعودية الذين يمثلون شرائح مختلفة من المجتمع الواعي والمتعلم الذي يعي دور الجمهور الحقيقي في مؤازرة الفرق الرياضية دون الاستفزاز أو المساس بمشاعر الآخرين.ويتزامن ملتقى جماهير الأندية السعودية الثاني بجدة مع مناسبة رياضية كبرى وتتويج لكل الرياضيين والشباب في المملكة بتشريف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للمباراة الختامية في نهاية الموسم الرياضي في المملكة بين ناديي الاتحاد والفيصلي، التي سيكون للجمهور الرياضي دور كبير وفاعل فيها لنقل الصورة الحقيقية للجماهير الرياضية التي تنبذ التعصب وتبث صور المحبة كافة بين جميع الجماهير الرياضية.وشهدت حفلة الافتتاح عروضا تعريفية لكل الأندية من خلال الجماهير الممثلين لها، تم فيها استعراض مسيرات الأندية وعرض المبادرات التي سيقدمها كل ناد للجماهير المشاركة كافة في الملتقى، إضافة إلى تبادل الهدايا التذكارية بين الجماهير.يُشار إلى أن ملتقى جماهير الأندية السعودية الأول أقيم في مارس من العام الماضي في مدينة الرياض، بحضور 140 مشجعا يمثلون 14 ناديا، وفي هذا العام وصل عدد المشاركين إلى 160 مشجعا يمثلون 16 ناديا، بعد زيادة الأندية في الدوري.