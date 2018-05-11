تعرض قائد فريق الهلال محمد الشلهوب إلى عملية غش أثناء شرائه تذاكر نهائي كأس إيطاليا بين فريقي ميلان ويوفنتوس، التي لعبت أمس الأول.وأظهر اللاعب عبر حسابه في السناب شات تعرضه لعملية الغش، إذ وثق ذلك عندما كان يقوم بعملية شراء التذاكر من أحد الباعة المتجولين قبل أن يكتشف أن التذاكر مغشوشة وسبق استخدام الباركورد الخاص بها، معلقاً باللغة الإيطالية «بائع التذاكر طلع بانديتو»، بمعنى لص.ويظهر مقطع الفيديو تعرض عدد كبير من الجماهير الحاضرة لملعب «الأولمبيكو» بالعاصمة الإيطالية روما، لمثل ما تعرض له الشلهوب من خداع في عملية بيع التذاكر المغشوشة، التي سبق أن بيعت لجماهير آخرين سبقوهم بالدخول لمدرجات الملعب.