استقر مدرب الاتحاد سييرا على التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها مباراة الفيصلي غدا (السبت) على نهائي كأس الملك الذي سيقام على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة (الجوهرة)، وشدد المدرب الاتحادي على الانضباط الفني وتطبيق اللاعبين للجوانب التكتيكية التي ينوي تنفيذها في المباراة الختامية أمام الفيصلي، اتضح ذلك خلال المناورة الكروية التي أجراها مساء أمس.وستشهد القائمة الأساسية للفريق في النهائي تغييرا بما يتناسب مع الأسلوب الفني الذي سينتهجه، إذ حرص المدرب سييرا على استغلال معسكر جبل علي لخلق الانسجام بين اللاعبين وتنفيذ المهمات الفنية المطلوبة في المواجهة النهائية.وكان لاعبو العميد دخلوا ظهر معسكرا داخليا أمس، في أحد الفنادق القريبة من «الجوهرة» بهدف التهيئة النفسية والتحضير لمباراة الكأس، التي يطمح المدرب «الداهية» كما يطلق عليه الاتحاديون، للفوز بها وتحقيق اللقب الغالي، بعد أن حصد في الموسم الماضي كأس ولي العهد.من جانب آخر، انضم الحارس الدولي فواز القرني لبعثة الفريق الأول بعد منح الاتحاد السعودي لكرة القدم الضوء الأخضر له من أجل الحضور لجدة والوجود مع فريقه في المباراة النهائية على كأس الملك. وكانت «عكاظ» أشارت في عددها الثلاثاء الماضي إلى عودة القرني إلى جدة وحضور النهائي غدا (السبت).