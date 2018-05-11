تمنّى المهاجم السعودي المحترف في نادي بوتوساني الروماني نايف هزازي، التوفيق لفريقه السابق الاتحاد بحصد كأس الملك من أمام فريق الفيصلي في المباراة النهائية غداً (السبت) على استاد الجوهرة بجدة.وأوضح الهزازي أنه على تواصل دائم مع زملائه الاتحاديين، مبيناً أن العميد يستحق الكأس الغالية، خصوصاً أنه وصل للنهائي بكل جدارة واستحقاق رغم الظروف الصعبة التي يمر بها النادي من منع التسجيل وفوارق الإمكانات الفنية مع الفرق المتنافسة في البطولات المحلية، مؤكداً أن زملاءه اللاعبين سيسعون لحصد أغلى الكؤوس المحلية في ختام الموسم الرياضي.وأشار الصقر إلى أن جماهير الاتحاد ستقول كلمتها وستتواجد بكثافة، وتساهم في دعم الفريق الكروي معنوياً من أجل قيادة الفريق لحصد اللقب الغالي بإذن الله.