أكد المشرف العام على كرة القدم ومدير الاحتراف السابق في نادي الاتحاد الدكتور منصور اليامي أن لاعبي العميد لن يفرطوا في كأس الملك للموسم الحالي، مبيناً أن الفريق الكروي سيكون حاضراً بقوة أمام الفيصلي غداً (السبت) في المباراة النهائية، موضحاً أنه على تواصل مع الاتحاديين، والتحضيرات الفنية للمواجهة الختامية تسير وفق البرنامج الذي أعده الجهاز الفني للنهائي، مطالباً اللاعبين بالتفاني والإخلاص من أجل حصد الكأس الغالية، وإضافة إنجاز جديد في سجلات العميد للموسم الحالي.وأبدى اليامي سروره الكبير بتجاوز العميد كافة ظروفه التي واجهته الموسم الحالي من «حظر» تسجيل لاعبين في كشوفات النادي، والحمد لله لاعبو الاتحاد كانوا على قدر كبير من المسؤولية ونجحوا في الوصول لنهائي كأس الملك، وبإذن الله سيقدم اللاعبون اللقب هدية للجماهير الوفية.