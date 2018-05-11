احتفت أسرة الغامدي أمس (الخميس)، بتكريم المهندس أحمد بن صالح الغامدي، بمناسبة تقاعده من الخطوط الجوية العربية السعودية، بعد عطاء دام نحو 35 عاما، ورحلة عملية سطّرها بالعرق والجهد المخلص في سجل إنجازات الخطوط. وألقى الغامدي كلمةً عبّر خلالها عن شكره لهذا الوفاء والتكريم الذي وصفه بغير المستغرب من أسرته ومحبيه، مثمنا دعم والديه اللذين وقفا بجانبه في حياته العلمية والعملية، مؤكدا أنه لن يوفيهما حقهما عليه. وتضمنت الحفلة التي أقيمت بهذه المناسبة في أحد الفنادق بعروس البحر الأحمر، قصائد شعرية وفلكلورات شعبية، وتلقى الغامدي هدية من والدته عبارة عن ساعة ثمينة. حضر الحفلة عدد من المسؤولين ولفيف من الأهل والأصدقاء وزملاء المحتفى به.