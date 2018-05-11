نددت الولايات المتحدة أمس (الخميس) بإطلاق صواريخ إيرانية على مواقع إسرائيلية انطلاقا من سورية، مؤكدة دعمها «حق إسرائيل في التحرك للدفاع عن نفسها». وأفاد البيت الأبيض في بيان بأن «الولايات المتحدة تدين الهجمات الاستفزازية بالصواريخ التي قام بها النظام الإيراني من سورية ضد رعايا إسرائيليين، وتدعم بقوة حق إسرائيل في التحرك للدفاع عن نفسها»، وأضاف أن «نشر النظام الإيراني منظومة صواريخ هجومية في سورية تستهدف إسرائيل، تطور غير مقبول وخطير جدا لكل منطقة الشرق الأوسط».وحملت واشنطن «الحرس الثوري الإيراني المسؤولية كاملة من عواقب تصرفاتهم المتهورة»، مطالبة إياه والميليشيات التابعة له بمن فيهم حزب الله إلى عدم الذهاب أبعد من ذلك في الأعمال الاستفزازية.ودعت كل الأمم إلى القول بوضوح إن أعمال النظام الإيراني تشكل تهديدا جديا على الأمن والاستقرار الدوليين.