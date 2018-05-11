كشفت مصادر مطلعة في بيروت لـ«عكاظ»، أن ميليشيا حزب الله أعلنت الاستنفار العام في صفوف عناصرها، وتحديداً في القرى الجنوبية على الحدود مع إسرائيل وفي قرى البقاع (بعلبك والهرمل وبريتال) على الحدود مع سورية، مشيرة إلى أن الإجازات الخاصة بالعاملين في مؤسسات الحزب ألغيت تحسباً لأي عمل عسكري واسع تقوم به إسرائيل.وأوضحت المصادر أن الإجراءات الأمنية التي اتخذها الحزب خلال الساعات الـ48 الماضية تعد الأعلى والأدق منذ حرب تموز 2006.في سياق متصل، عاينت وحدة من سلاح الهندسة في الجيش اللبناني، موقع سقوط الصاروخ، الذي سقط في خارج بلدة الهبارية خلال الاشتباكات بين الجيش الإسرائيلي والحرس الثوري الإيراني في هضبة الجولان السورية أمس الأول، وتبين أنه من نوع «سام 5» مضاد للطائرات.