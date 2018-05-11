حمّل وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، إيران مسؤولية التصعيد الذي شهدته سورية خلال الساعات الأخيرة، بعد أن قصفت إسرائيل عشرات الأهداف التابعة للحرس الثوري الإيراني في سورية، على إثر إطلاق عناصره صواريخ على مواقع إسرائيلية في هضبة الجولان السورية.وقال وزير الخارجية البحريني عبر حسابه على «تويتر» أمس (الخميس): «طالما أن إيران أخلّت بالوضع القائم في المنطقة، واستباحت الدول بقواتها وصواريخها، فإنه يحق لأي دولة في المنطقة ومنها إسرائيل أن تدافع عن نفسها بتدمير مصادر الخطر».يذكر أنه منذ بدء النزاع السوري في 2011، قصفت إسرائيل مرارا أهدافاً عسكرية للنظام السوري، وأخرى لميليشيا حزب الله اللبناني في سورية.