دعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أمس (الخميس)، إيران وإسرائيل إلى الحوار بعد الضربات الإسرائيلية ضد منشآت إيرانية في سورية، التي أثارت مخاوف تصعيد عسكري في المنطقة.وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي: «إن اللجوء إلى القوة اتجاه مثير للقلق، ننطلق من مبدأ أن كل المسائل يجب أن تحل عبر الحوار»، موضحا أن موسكو حذرت خلال اللقاء بين الرئيس فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس الأول، من أي عمل يمكن أن يكون استفزازيا.وفي وقت سابق أمس، طالب نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف إيران وإسرائيل بضبط النفس.وقال بوغدانوف لوكالات الأنباء: «لقد أجرينا اتصالات مع كل طرف وندعوهم جميعا إلى ضبط النفس». وأضاف: «بالطبع، هذا يثير القلق لدى الجميع».