أعرب وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتية الدكتور أنور قرقاش عن استغرابه من ترويج البعض لمزاعم بوجود أطماع إماراتية في اليمن، لافتا إلى أن دماء الشهداء التي قدمتها الإمارات ضمن التحالف العربي في حرب التحرير والاستقرار دليل التزام باليمن وشعبه وبالاستقرار الإقليمي، إذ ساهمت هذه التضحيات في دحر الحوثي ومنعت انتصاره.وقال قرقاش في مجموعة تغريدات عبر حسابه الرسمي في موقع «تويتر» أمس (الخميس): «نستغرب هذه الأيام ومع التقدم الكبير على المسار العسكري والضغط الدولي في المسار السياسي وتضعضع جبهة العدو، من يروج أن للإمارات أطماعا في اليمن، وكأنه يسعى إلى مواجهات هامشية تعرقل ما يتحقق على الأرض»، وأضاف: «علينا جميعا أن نكون يقظين من الذين يسعون إلى تقويض الجهود وهمهم الحفاظ على مصالحهم الشخصية والحزبية، فأيام التمرد الحوثي معدودة وهزيمة التمرد هو هدفنا الأسمى ويبقى اليمن بكل ترابه لشعبه، حرا أبيا».وشدد قرقاش على أن الإمارات ستعمل مع الأشقاء ضمن التحالف العربي بقيادة السعودية لاستعادة الدولة، وكما استلمنا اليمن جريحا سيسلمه التحالف لشعبه متعافيا قويا يقرر مواطنوه شكل دولته ومستقبله.وقال: «علينا أن ننتبه، في هذا المفترق الحرج، ونحن نرى الانتصار تلو الانتصار في الميدان، والضغوط الدولية في المسار السياسي، وتضعضع التمرد الحوثي، من المزايدين والحزبيين القلقين على حصصهم وتجار الأزمات والحروب».على صعيد آخر، أحكم الجيش الوطني والمقاومة أمس سيطرتهما على مركز مديرية موزع غرب تعز دون أي مواجهات بعد فرار ميليشيا الحوثي الليلة قبل الماضية جراء الضربات الدقيقة والمركزة التي نفذتها طائرات التحالف العربي ومدفعية الجيش الوطني.وأوضح مصدر عسكري لـ«عكاظ»، أن مديرية موزع أصبحت محررة بالكامل بعد السيطرة على مركزها، مشيرا إلى أن الجيش يلاحق فلول ميليشيا الحوثي التي فرت نحو مديرية الوازعية، وأن الملاحقات أسفرت عن مقتل أكثر من 60 مسلحاً حوثياً.من جهة أخرى، قتل القيادي الحوثي طه الشهاري مع عدد من مسلحيه أمس أثناء محاولتهم تنفيذ هجوم فاشل على مديرية حيس بمحافظة جنوب محافظة الحديدة.