في مسعى لإرهاب خصومه، هدد المرشح للانتخابات النيابية العراقية نوري المالكي، «باندلاع حرب أهلية في حال جرى التلاعب بنتائج الانتخابات»، في إشارة واضحة إلى أنه قد يعمل على تأجيج العنف، معتمدا على ورقة الطائفية في حال لم يفز.وبحسب موقع «سكاي نيوز» أمس (الخميس)، قال المالكي في لقاء تلفزيوني مع قناة عراقية: «إن الحروب الأهلية تحدث بعد الإحصاء السكاني، أو بعد ظهور نتائج الانتخابات، أو إذا جاءت نتائج الانتخابات مطعون بها»، محذرا من أنه لا يريد اندلاع تلك الحرب، وأردف المالكي قائلا: «أشدد وأؤكد على ضرورة أن تعطونا ضمانات بأنه لن يتم التلاعب بنتائج الانتخابات»، مما دفع المذيع لسؤاله عما إذا كان يمكن اعتبار هذا تهديدا، ليرد متسائلا: «تهديد لمن؟»، وتخوض قائمة ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي، الانتخابات البرلمانية، المقررة غداً (السبت). وكان المالكي قد وصل إلى السلطة عام 2006، وبقي في منصبه حتى عام 2014، وهو التاريخ الذي استباحت فيه «داعش» محافظات عدة، بعد انهيار مشبوه للجيش وقوات الأمن.ويخوض المالكي هذه الانتخابات متسلحا بالأموال الطائلة، التي يقول مراقبون إنه حصل عليها بطرق غير شرعية، وسط اتهامات بالفساد لاتزال تلاحقه.