أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أمس (الخميس)، أن القمة التاريخية المقررة مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون ستعقد في سنغافورة في 12 يونيو القادم. وقال ترمب في تغريدة: «سنعمل معا لجعلها لحظة مميزة جدا من أجل السلام العالمي»، وذلك بعد ساعات من عودة 3 أمريكيين أفرجت عنهم كوريا الشمالية. وكان ترمب قد أشار يوم الجمعة الماضي إلى أنه جرى تحديد تاريخ ومكان اللقاء مع زعيم كوريا الشمالية. وقال: «حددنا التاريخ والمكان وسيتم الإعلان عنهما قريبا». وذكر البيت الأبيض أن القمة التاريخية بين الرئيسين يمكن أن تعقد في هذا الشهر، طالما قدمت كوريا الشمالية تنازلات معينة.