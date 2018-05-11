كشف الرئيس التنفيذي لشركة «كونتننتال ريسورس ديفيلوبمنت» مارك بابا أن منتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة لن يزيدوا الإنتاج لتعويض أي نقص في الإمدادات العالمية، بعد أن تخلى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن الاتفاق النووي مع إيران، التي تعد ثالث أكبر منتج في منظمة «أوبك» بمقدار 3.8 مليون برميل يوميا.يأتي ذلك عقب اجتماعه والرئيس التنفيذي لشركة «كونتننتال ريسورسيز» هارولد هام مع مجلس إدارة شركة أرامكو أمس الأول (الأربعاء)، وفقا لـ«رويترز».وبين بابا أن منتجي النفط الصخري في أمريكا، زادوا الإنتاج خلال الشهور الـ12 الماضية بنحو مليوني برميل يوميا إلى 7 ملايين، مؤكدين أنه من غير المرجح أن يتحركوا لسد نقص محتمل إذا تراجعت صادرات الخام الإيراني.ومن المنتظر أن يتحدث بابا وهام الشهر القادم في ندوة لمنظمة «أوبك»، قبيل اجتماع وزراء نفط المنظمة في فيينا. وقال بابا: «سأتحدث بشأن ما هي التوقعات لإنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة».